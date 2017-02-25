«Не зависимо от того, в какой промежуток истории он учинен, геноцид является самой ужасающей формой убийства мирного населения».

Как сообщает АПА, об этом на своей странице в «Facebook» написал заместитель главы Администрации президента Азербайджанской Республики, завотделом по внешним связям Аппарата президента Новруз Мамедов.

«Совершение на пороге 21-го века такого зверства армянами, которые на протяжении столетия пытаются представить себя в качестве «жертв геноцида», также является их собственной трагедией. Армянская история всегда будет носить клеймо геноцида», — подчеркнул Н.Мамедов.