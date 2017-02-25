Внешний долг Армении близится к 6 млрд. долларов.

Как передают армянские СМИ, об этом 25 февраля заявил вице-председатель правления партии «Наследие» Армен Мартиросян, выступая на первом конгрессе блока «Оганян-Раффи-Осканян».

По его словам, это превышает 60% ВВП Армении. «Это значит, что Армении или больше не предоставят кредиты или выделят эти кредиты по высоким процентам. Мы можем оказаться в дефолте в любой момент», — отметил Армен Мартиросян.

Минимальная зарплата в Армении, добавил он, составляет всего 55 тыс. драмов, а это очень маленькая сумма.