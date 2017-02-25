«Ведутся подготовительные работы в связи с визитом президента Азербайджана Ильхама Алиева в Иран».

Как сообщает АПА, об этом на конференции, посвященной азербайджано-иранским отношениям, сказал министр экономики, сопредседатель Госкомиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах между Азербайджаном и Ираном Шахин Мустафаев.

Министр отметил, что пока рано говорить какие вопросы будут обсуждены и какие документы будут подписаны в рамках визита. Ш.Мустафаев также не назвал конкретной даты визита.

«Вопросы, вызывающие взаимный интерес, будут обсуждены на самом высоком уровне в условиях взаимоуважения и дружбы», — сказал министр.