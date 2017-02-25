В столице китайской провинции Цзянси — городе Наньчан — загорелся многоэтажный отель. Возгорание началось на втором этаже здания во время ремонтных работ, передает Корреспондент со ссылкой на China News Service.

Первоначально сообщалось о гибели трех человек, но, когда потушили огонь, в помещении нашли еще семь тел.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение техники безопасности при ремонтных работах. В тушении и ликвидации последствий пожара были задействованы более 160 человек, 19 пожарных расчетов. Из здания отеля и жилого комплекса, находящихся в одном строении, эвакуированы 260 человек.