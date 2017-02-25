В стамбульском офисе Международного гуманитарного фонда помощи состоялась презентация книги «Ermeni zindanında sekiz gün» (Восемь дней в армянском плену) Дюрданы Агаевой, которая является одной из потерпевших Ходжалинского геноцида, учиненного армянами.

Как сообщает АПА, выступившая на мероприятии Д.Агаева отметила, что работала телефонисткой в почтово-телеграфном отделении Ходжалы. 26 февраля 1992 года она была взята в плен на 8 дней армянскими террористами, подверглась пыткам.

«У каждой молодой девушки есть мечты, однако армяне лишили меня их. Я чудом осталась жива. После очередных пыток, армянские террористы подумали, что я умерла и бросили в мусорный бак возле полицейского отделения Аскерана. Спустя 10 часов они увидели, что я не умерла и вновь бросили меня в подвал отделения, опять подвергали пыткам. Я 15 лет молчала. 3 года назад нашла в себе силы и написала книгу», отметила Д.Агаева.

Она посоветовала молодежи прочитать эту книгу, чтобы хорошо узнать армян.

Затем она подписала книги для участников мероприятия.