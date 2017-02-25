«Я поздравляю Мехрибан Алиеву с назначением на должность первого вице-президента страны. Думаю, что это назначение в будущем принесет пользу нашему народу, государству».

Об этом заявил помощник президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

«В результате этого назначения вы увидите динамику в управлении государства Азербайджана. Вы станете свидетелями, как динамичная по характеру Мехрибан Алиева перенесет эту черту характера на государственное управление», — цитирует слова А.Гасанова АПА.