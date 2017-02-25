Провокации на линии фронта, совершаемые вооруженными силами Армении, в преддверии 25-летия Ходжалинского геноцида свидетельствуют о подстрекательской сущности армян, сказал в субботу вице-премьер, заместитель председателя Партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедов.

«Частые провокации со стороны Армении под различными предлогами — это не новость. С глубоким сожалением хочу отметить, что армяне не отказываются от привычки совершать провокации, и, судя по всему, не собираются отказываться от этого. До сегодняшнего дня армяне посредством провокаций пытались добиться своей цели», — сказал вице-премьер (цитата по Тренду).

По словам Ахмедова, армяне пожалеют о совершенной провокации.

«Я абсолютно уверен, что азербайджанская армия, наши героические военнослужащие, как и всегда, достойно ответят на армянскую провокацию. Армяне, также понеся потери, пожалеют о совершенной ими провокации. Азербайджанская армия достаточно сильна и решительная, ее боеспособность на высоком уровне. Наша армия готова не только к пресечению каких-либо армянских провокаций, но и к более широкомасштабным боям, из которых выйдет победителем», — сказал вице-премьер.