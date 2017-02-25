«Если сегодня основным вопросом, определяющим внешнюю политику Азербайджана, является нагорно-карабахский, то основа внутренней политики тоже заключается в этом вопросе».

Об этом сказал посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

По его словам, несмотря на сообщения о том, что армяне начали совершать преступления в Нагорном Карабахе с начала 80-х годов прошлого века, на самом деле история этих преступлений более древняя.

«Это происходило в 1905, 1918, 1920 и 1953 годах. Это часть политики построения «Великой Армении», целью которой являлись все турки. Внесшие силы всегда хотели ослабить нас. Самую тяжелую форму этого мы увидели 25 лет назад в Ходжалы. Обвиняющие нас в геноциде пытаются скрыть следы совершенного в Ходжалы преступления. Однако все это видел весь мир. Было сделано все, чтобы международная общественность закрыла на это глаза. Виновные в совершении Ходжалинского геноцида все еще на свободе, разгуливают среди нас, занимают высокие посты в Армении. Агрессивная политика Армении нацелена на уничтожение тюркского этноса и создание «Великой Армении»», — отметил он (цитата по АПА).