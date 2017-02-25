Министерство внутренней безопасности США назвало неэффективным запрет на въезд в США граждан семи стран, введенный президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщают издания Wall Street Journal и Ассошиэйтед пресс, Белый дом поручил спецслужбам США оценить меры, принятые главой государства. В рамках этой работы министерство подготовило доклад, где говорится, что «гражданство вряд ли является надежным индикатором потенциальной террористической активности». Документ имеется в распоряжении названных изданий, передает Би-би-си.

Пресс-секретарь министерства Джиллиан Кристенсен подтвердила подлинность документа. В то же время она пояснила, что речь идет, скорее, о «комментарии на основе открытых источников, а не о полноценном докладе по результатам глубоких межведомственных исследований».

Кристенсен назвала «абсурдными и фактически ошибочными» предположения о том, что заключение министерства имеет политическую окраску. «Спор шел вокруг исходных данных и качества документа, а не вокруг политизированности», — подчеркнула она.

Комментируя американским СМИ реакцию Трампа на доклад, представитель Белого дома Майкл Шорт сказал, что «это не тот полный разведывательный анализ, о котором просил президент». «Разведслужбы сводят в единое целое всеобъемлющий доклад на основе всех доступных источников, который будет базироваться на разведданных, а не на политике», — заявил он.