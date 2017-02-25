Акция протеста возле посольства Армении в Киеве собрала около сотни человек из «Союза азербайджанской молодежи в Украине» и «Объединенного конгресса азербайджанцев Украины», сообщает Минвал со ссылкой на украинские СМИ.

Перед собравшимися выступили лидеры местной диаспоры, аксакалы. Глава Союза азербайджанской молодежи Ильгама Аллахвердиева призвала весь мир обратить внимание на убийство мирных жителей в ходе военного конфликта. Другие ораторы также подчеркивали недопустимость использования армии против мирных городов.

«Азербайджан должен получить назад Карабах, а Украина – Крым. Армения агрессор, Россия тоже агрессор. Мир должен наказать Армению и Россию!», — кричали представители азербайджанской молодежи перед армянским посольством.

Из посольства никто не вышел, при этом там заблаговременно успели отгородиться от улицы колонной посольских микроавтобусов, сообщает корреспондент ФАН.