26 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Местами возможен туман, умеренный юго-западный ветер днем сменится на порывистый северо-западный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6°, днем 11-16° тепла, во второй половине дня — 7-11°, в Баку ночью 4-6°, днем 14-16° тепла, во второй половине дня — 7-10°, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов

Атмосферное давление повысится с 760 мм до 773 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Однако в некоторых северных районах будут осадки, возможен снег. Подует порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 3-8° тепла, днем 16-21° тепла, в горах ночью – 0-5° тепла, днем 6-11° тепла.