Несколько смертников подорвали себя вблизи военных учреждений в сирийском городе Хомс, есть погибшие и раненые, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте событий.

«Из того, что пока известно, двое смертников подорвали себя в городе Хомсе. Один — возле здания отделения госбезопасности, второй — возле отделения службы военной разведки», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, погибли более 35 человек, десятки пострадали.

Среди жертв начальник отделения военной безопасности по провинции Хомс генерал Хасан Даабуль. По информации источника, более шести смертников подорвались возле двух объектов служб безопасности.