Власти США отказали во въезде 21-летнему сирийскому оператору, который собирался отправиться на кинопремию «Оскар» в составе создателей картины «Белые шлемы» о войне в Сирии, сообщает Associated Press.

Согласно информации, министерство внутренней безопасности США в последнюю минуту решило отказать Халиду Хатибу в поездке в Лос-Анджелес на вручение кинопремии.

Отмечается, что оператору было отказано в поездке из-за «компрометирующей негативной информации» в отношении него.

Церемония вручения наград премии «Оскар» состоится в Голливуде 26 февраля.