Президент США Дональд Трамп пообещал уничтожить террористическую организацию «Исламское государство». Об этом он заявил на конференции консервативных политических действий, передает Интерфакс.

«Работая вместе с нашими союзниками, мы сотрем это зло с лица земли», – подчеркнул американский президент.

В то же время, по словам Трампа, США должны обеспечить должную защиту своих внешних границ, чтобы террористы не смогли проникнуть на территорию страны.

«Посмотрите, что происходит в Швеции. Посмотрите, что происходит в Германии. Посмотрите, что происходит во Франции! Мы должны быть умными. Мы не должны допустить, чтобы такое произошло с нами», – заявил президент США, говоря о проблеме проникновения исламских радикалов в Европу.