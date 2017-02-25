Сотрудники иммиграционных служб США на несколько часов задержали Мохаммеда Али — младшего, сына легендарного американского боксёра, в международном аэропорту Форт-Лодердейл в штате Флорида. Об этом пишет The Hill.

По информации издания, Али-младший вместе со своей матерью прибыл в аэропорт Флориды из Ямайки 7 февраля. После положительного ответа на вопрос, является ли он мусульманином, мужчине пришлось в течение двух часов беседовать с сотрудниками иммиграционных служб. В частности, его спрашивали о месте рождения и происхождении.

«Для семьи Али совершенно очевидно, что это непосредственно связано с усилиями Дональда Трампа выдворить мусульман из США», — заявил адвокат Крис Мансини.

Отмечается, что Али-младший мусульманин, он родился в Филадельфии и имеет американский паспорт.