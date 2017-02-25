

Министерство обороны сообщает, что армянские вооруженные подразделения, используя 82 миллиметровые минометы (46 снарядов), снайперские винтовки и крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных участках фронта 120 раз.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского, на безымянных высотах и в селе Шаваршаван Ноемберянского районов Армении подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана, расположенные на безымянных высотах и в селе Фарахли Газахского района, в селах Айгедзор, Чинари Бердского района Армении — в селах Мунджуглу, Агбулаг Товузского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении — безымянные высоты на территории Гядабейского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Гарагашлы, Намирли, Марзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли и Горган Физулинского района, а также на безымянных высотах Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

В соответствии с оперативной обстановкой подразделениями ВС Азербайджана были приняты адекватные ответные меры.