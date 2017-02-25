В ночь с 24-го на 25-е февраля с целью осуществления крупномасштабной провокации, подразделения вооруженных сил Армении по всей линии фронта совершили попытку проникновения на позиции Вооруженных Сил Азербайджана в различных направлениях, говорится в экстренном сообщении Минобороны Азербайджана.

В результате постоянного слежения за противником, устройства засад и выставления боевых охранений, действия врага были заблаговременно выявлены. Подразделениями Вооруженных Сил Азербайджана были приняты решительные меры по недопущению проникновения противника вглубь нашей обороны.

Между противником, пытавшимся захватить выгодные позиции в Ходжавенд-Физулинском направлении фронта и нашими подразделениями произошли ожесточенные боестолкновения.

Стоявшие в выставленной в этом направлении засаде подразделения Вооруженных Сил Азербайджана мужественно отразив натиск противника, вынудили его отступить.

В результате боестолкновений с нашей стороны имеются потери. Не добившись продвижения в различных направлениях, противник в настоящее время обстреливает наши позиции из тяжелой артиллерии.

В соответствии с оперативной обстановкой, принимаются адекватные ответные меры против огневых позиций и мест скопления противника.