Вероятность столкновения между армянами и азербайджанцами за Нагорный Карабах будет наиболее высока в течение последующего года. Об этом говорится в докладе по Карабаху члена американского Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations), бывшего сопредседателя МГ ОБСЕ, профессора дипломатии и разрешению конфликтов в университете Кентукки Керри Кавано.

В докладе отмечается, что новый конфликт может иметь опасные последствия для региона, учитывая, что у России обязательства по защите Армении, Турция обещала защищать Азербайджан, а Иран имеет общую границу с обеими странами. Кроме того, Южный Кавказ является регионом, с помощью которого ЕС может уменьшить энергетическую зависимость от России. «В случае нового конфликта существует опасность возникновения беспорядков и гуманитарного кризиса в Армении и Азербайджане, или соседних государствах, что может привести к еще большему военному вмешательству России в регионе»,- отмечается в докладе.

По мнению автора, конфликт может вспыхнуть в результате провокации либо случайных военных действий. Эксперт подчеркивает, что небольшой просчет может привести к столкновению. Относительно небольшие военные столкновения могут быть использованы, чтобы выиграть политические очки или получить преимущество на поле боя, что, в свою очередь, может привести к дальнейшей эскалации.

Однако, внешние игроки не получили бы существенного преимущества от нового крупномасштабного конфликта, так что внешнее вмешательство в настоящее время не вызывает особую обеспокоенность. Эксперты отмечают, что Россия получает некоторую выгоду от нестабильности и прибыль от продажи оружия обеим сторонам, однако те же эксперты считают прямое противостояние между Россией и Турцией, а также вовлечение Ирана, маловероятным.

Что касается интересов США, то обширные военные действия вокруг Нагорного Карабаха поставят под угрозу значительные успехи США, достигнутые за последние двадцать пять лет «в содействии независимости и автономии Грузии, Армении и Азербайджана, а также поддержания их политического и экономического развитие». Кроме того, под угрозой окажутся две основные задачи США, а именно сдерживание реваншистских настроений России и прокладка новой транспортной сети для поставки азербайджанских энергоресурсов. «Масштабные боевые действия между Арменией и Азербайджаном могут еще больше осложнить и без того неспокойные отношения между США и Россией, открыв возможность для расширения российского военного и политического влияния на Южном Кавказе»,- говорится в докладе.

Также подчеркивается, что новый конфликт в Карабахе отразится и на отношениях США с Ираном и Турцией. Наконец, посреднические усилия по урегулированию конфликта являются одним из первых усилий ОБСЕ, а провал миссии подпортит репутацию организации, а также плохо скажется на США, которые с самого начала играют значительную роль в Минской группе ОБСЕ.

В докладе предлагаются превентивные меры, чтобы избежать эскалации конфликта. Одной из таких мер, по словам автора, может быть передача ответственности за посредничество от ОБСЕ ООН. Далее, США могут заявить, что они выходят из состава Минской группы, что нарушит баланс и заставит стороны задуматься. Кроме того, США могут активизировать деятельность сопредседателей Минской группы: работать над урегулированием, а не управлять конфликтом, а также настаивать на соблюдение мер по повышению доверия.

И, наконец, еще одной из превентивных мер может быть препятствование экономической помощи и частным инвестициям при отсутствии шагов в направлении мира, а также расширение диалога между Минской группой и Турцией.

Также, США предлагают комбинацию мер для того, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию: 1) США могли бы работать над немедленным восстановлением режима прекращения огня, поддержка инициативы России по прямым переговорам с военным руководством сторон оказалась разумным и эффективным шагом; 2) Соединенные Штаты могли бы поддержать принятие резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающей какие-либо серьезные военные действия. Еще один вариант, назвать зачинщика, если он известен. Работая с партнерами, Соединенные Штаты будут наказывать сторону, которая инициирует серьезную эскалацию, делать это через публичное осуждение и прекращение экономической помощи или санкций.

«Перспектива возобновления конфликта вокруг Нагорного Карабаха является с одной стороны проблемой, но возможностью для администрации Дональда Трампа»,- отмечается в докладе.

Принимая во внимание различие в позициях по другим проблемам, в Крыму, восточной Украине, Сирии, вопрос Карабаха может стать вопросом для достижения примирения, так как Минская группа является площадкой для сотрудничества между США и Россией. «Ставки здесь имеют важное значение для США и их европейских партнеров, но не является жизненно важными. Более активное участие может послужить испытанием готовности Москвы к сотрудничеству, с относительно низкими политическими издержками. Здесь также можно продемонстрировать возможность администрации Трампа конструктивно работать с двумя мусульманскими странами — Азербайджаном и Турцией»,- пишет автор доклада.

Подчеркивается, что сопредседателям необходимо оказывать больше давления на стороны, а не продолжать пассивный подход. Эксперт предлагает побольше вовлекать Турцию в дискуссии и не забывать об Иране: цель не вовлекать Тегеран в качестве участника, а информированного сторонника для поддержания стабильности и достижения урегулирования. «Показывая преимущества взаимного сотрудничества, Нагорный Карабах может стать ступенькой на пути к более активному сотрудничеству между США и Россией»,- считает эксперт.

В целом, доклад призывает администрацию Трампа внимательно следить за развитием событий в Карабахе и быстро действовать, чтобы способствовать превентивным мерам во избежание насилия, сдерживания военных действий и продолжения мирного урегулирования конфликта.