Граждане Турции и Украины смогут совершать поездки между этими странами по внутренним паспортам. В ближайшее время во время визита в Анкару премьер-министра Украины Владимира Гройсмана состоятся подписание соответствующего соглашения.

Как подчеркнул глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, этот документ имеет очень большое значение для украинцев, поскольку загранпаспорта есть на руках лишь у 30% жителей Украины.

«Новое соглашение позволит привлечь на курорты Турции большее число туристов из самых различных регионов Украины», — цитирует слова министра ТАСС.

Еще 10 февраля глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев и Анкара договорились о взаимных поездках граждан по внутренним паспортам. Сейчас между Турцией и Украиной действует безвизовый режим.