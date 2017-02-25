США впервые дислоцируют свои истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35A в Европе. Об этом заявил глава Боевого командования ВВС США генерал Герберт Карлайл журналистам.

По его словам, это произойдет весной-летом этого года.

«Я ожидаю их развертывания весной-летом. Европа, конечно, является тем местом, куда мы мы хотели отправить эти самолеты. Поэтому я считаю, что это произойдет», — сказал генерал.

Он также отметил, что в перспективе эти самолеты могут направить также на Ближний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион.

F-35 достиг боевой готовности в августе прошедшего года. Это самолет пятого поколения. Американцы позиционируют F-35 лучшим истребителем.