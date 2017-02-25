Россия воспользуется своим правом вето, чтобы заблокировать готовящуюся резолюцию ООН о санкциях в отношении правительства Сирии. Как заявил AFP заместитель полпреда России при международной организации Владимир Сафронков, «я достаточно ясно объяснил нашу позицию нашим партнерам». По его словам, Москва не признает факт использования режимом Башара Асада химического оружия.

Напомним, 13 февраля международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что располагает данными, которые свидетельствуют о применении химического оружия правительственными войсками во время завершающей фазы наступления на боевиков в городе Алеппо. В свою очередь, Высший совет по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции заявляет о применении отравляющих веществ в ходе подавления мятежей в пригородах Дамаска.