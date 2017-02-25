В США на брифинг Белого дома в формате «без камер» не допустили журналистов CNN, The New York Times, Los Angeles Times и Politico. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на телеканал CNN.

Сообщается, что агентство Associated Press и журнал Time бойкотировали брифинг.

Ассоциация корреспондентов Белого дома протестует в связи с произошедшим.

Также телеканал отмечает, что на мероприятие были допущены журналисты «консервативных медиаорганизаций»: Breitbart News, The Washington Times и One America News Network.