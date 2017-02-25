Слово «политтехнолог» вошло в лексикон сравнительно недавно. А вот профессия эта возникла, по всей видимости, в тот миг, когда в мире впервые появились выборы — неважно, парламента, президента или вождя племени. Тем более они востребованы и сегодня. Политтехнологиям посвящают научные исследования, проводят семинары, читают лекции…И конечно же, есть здесь и свой профессиональный фольклор — насколько циничный, настолько же и откровенный. Согласно одному из его не очень политкорректных произведений, «избиратели — как женщины, они любят ушами». Из чего делается вывод: главное во время предвыборной кампании — это «воздействовать на уши». Даже если на эти уши придется, пардон, вешать лапшу.

Вот и министр обороны Армении Виген Саркисян решил навешать лапши на уши армянских избирателей. Но использовал для этого СМИ России, точнее, агентство РИА «Новости».

Предвыборный пиар и «география луж»

Задумка политтехнологов устроить рекламное интервью армянского министра на российском сайте и впрямь была…ну, если не блестящей, то во всяком случае не без рационального зерна — конечно, с поправкой на сложившуюся в Армении ситуацию. Во-первых, справедливо рассудили в Ереване, его точно прочитают. Во-вторых, российское прокремлевское агентство неприятных вопросов министру обороны своего «форпоста» не задаст. Ну и еще немало таких же резонов.

В самом деле, журналист РИА «Новости» старался вовсю. Он не стал спрашивать у министра ни о коррупционных скандалах, ни о регулярных случаях «небоевых потерь» в армии — то в результате ДТП, то от неосторожного обращения с оружием. Не стал сыпать соль на раны вопросами про массовое бегство из Армении семей, где есть юноши призывного возраста. И все равно результат получился таким, что впору вспоминать байку, гулявшую по Интернету после рекордно жаркого лета 2010 года в Москве. Оживленная улица, стоит нарядно одетая молодая женщина, держит за руки перемазанного в грязи карапуза лет трех в когда-то белом костюмчике и спрашивает: «Где, ну где ты умудрился найти лужу?!».

Вот и министр обороны Армении господин Виген Саркисян даже в столь благожелательном интервью умудрился найти лужу, в которую сел. И не одну. Вот как, скажите на милость, надлежит относиться к такой реплике министра обороны Армении: «Турция на Южном Кавказе ведет себя крайне деструктивно: она продолжает блокаду Армении, она продолжает отрицать очевидное — факт «геноцида армян в Османской империи» (здесь и далее кавычки наши — Ред.), она отступила от своих же принятых на международном уровне обязательств по восстановлению нормальных отношений с Арменией, подписанных в 2010 году в виде протоколов в Цюрихе». Словом, «деструктивно» на Южном Кавказе ведет себя не Армения, которую господин Саркисян имеет честь (впрочем, скорее несчастье) представлять, а Турция. Здесь бы, конечно, поинтересоваться: Армения или Турция оккупирует часть территории одной из соседних стран? Армения или Турция проводит политику «этнических чисток»? Можно старательно, по пунктам, приводить текст Цюрихских соглашений и напоминать, что, согласно им, Армения взяла на себя обязательства, во-первых, признать существующие в регионе границы, а во-вторых, создать комиссию историков для совместного исследования спорных вопросов. Но настоящим апофеозом стало еще одно заявление Саркисяна: оказывается, «своим предвзятым отношением к конфликту в Нагорном Карабахе Турция продолжает эффективно изолировать себя от региональных процессов». Причем говорил он это вполне серьезно. И пребывал, похоже, в полной уверенности, что спрашивать, как не остаться в стороне от региональных процессов, надлежит именно в Ереване. И что же — министр обороны Армении глубоко не в курсе, в каком «зажатом» положении находится его страна? Ему неведомо, что трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан прошел из Азербайджана через Грузию в Турцию, минуя Армению? Министру не доложили, что мимо Армении проходит и «Южный газовый коридор» — крупнейший на сегодня инфраструктурный проект в Европе? И не представили вовремя докладную о проекте железной дороги Баку-Тбилиси-Карс? Армения не просто осталась в изоляции — она еще не имеет шансов из этой изоляции выбраться. Потому как, повторимся в который уже раз, никто не станет прокладывать заново трубопроводы, да и найти желающих профинансировать, скажем, реабилитацию дороги Гюмри-Карс на фоне работающей Баку-Тбилиси-Карс будет затруднительно.

К тому же это был не единственный перл Саркисяна. То он обижался на Израиль, который продает Азербайджану высокотехнологичные дроны. То уверял, что армянская армия сильнее всех в мире…нет, не «боевым духом», эти сказки набили мозоли на ушах еще во времена Сейрана Оганяна. Виген Саркисян придумал другой термин: дескать, в Армении сильнее «демократический контроль над армией». Звучит, конечно, красиво и современно. Только вот, во-первых, в реальности никакого «демократического контроля» над армией в Армении нет. Во-вторых, в Армении сегодня открыто обсуждают опасность вооруженного мятежа и втягивания армию в политику, а это с разглагольствованиями о «демократическом контроле» как-то не соотносится. А в-третьих, и «в-главных», «демократический контроль над армией», точно так же как «боевой дух» и т.д., не заменит «матчасти».

Впрочем, сам Виген Саркисян это, судя по всему, понимает. И в том же интервью он поговорил и о «матчасти». Точнее, об «Искандерах».

«Искандеры» в переводе на армянский

О новых оперативно-ракетных комплексах Виген Саркисян рассуждал с тем же рвением, что и Геббельс о новом «чудо-оружии» для «великого рейха» в те дни, когда артиллерия азербайджанской 416-й гвардейской Таганрогской дивизии уже стреляла по улицам Берлина. Как заверял министр, ракетные комплексы «Искандер», поставленные в прошлом году Россией, принадлежат вооруженным силам Армении, и управляют ими офицеры армянских вооруженных сил, прошедшие специальную подготовку. Как с упоением рассказывал министр, «Искандеры» были впервые продемонстрированы 21 сентября прошлого года на военном параде в Ереване в честь 25-летия независимости Армении.

«То, что «Искандеры» поставлены в Армению, по-моему, для всех очевидно, потому что их все видели воочию. То, что они принадлежат вооруженным силам Армении, тоже могу подтвердить со стопроцентной уверенностью. И тут никакого второго мнения быть просто не может. Что касается всех остальных вопросов: когда, за какие деньги, на какой срок оплаты и прочее, — как вы понимаете, все это идет под грифом «совершенно секретно». Управляем мы, управляют те, кому они принадлежат. Тут я могу вам открыть завесу тайны», — сказал министр. В ответ же на уточняющий вопрос, находится ли управление комплексами в руках офицеров вооруженных сил Республики Армения, прошедших соответствующую подготовку, Саркисян прямо в стиле Владимира Вольфовича бухнул: «Однозначно!».

Здесь бы, конечно, посоветовать господину Саркисяну не останавливаться на достигнутом. И заявить, что это вообще не российский ОТРК с таким «мусульманским» названием, а его армянский аналог…ну, скажем, изготовленный в Армении ОТРК «Самвел» (именно так звучит по-армянски имя «Александр» (Искандер)». Потому как на том же параде 21 сентября все видели и другое: в моноэтничной Армении даже механики-водители «Искандеров» оказались сплошь славянами, переодетыми в армянский войсковой камуфляж. Что это — совпадение? Или же демонстрировалась на параде техника со 102-й российской базы в Гюмри? Тем более что и личный состав этой базы, и ее авиация в том же параде участвовали вполне официально?

А что же до того, кто будет принимать решение об использовании «Искандеров», то здесь, несмотря на весь вдохновенный «пиар», министру, как бы это помягче выразиться, немного не хватило убедительности. Потому как напомним еще раз: после создания тех самых объединенных группировок сил ПВО и сухопутных сил Армения попросту отдала России на «аутсорсинг» управление собственными силовыми структурами. Это, конечно, серьезный повод поинтересоваться, какую ответственность за нынешнюю армянскую игру на обострение на линии фронта несет уже не Ереван, а Москва. Понятно, что такие вопросы в беседе с корреспондентом РФ озвучивать не принято. Но сам министр понимал: он, быть может, и контролирует, какой галстук подобрать к рубашке и пиджаку (это если жена не вмешается), но вот в том, что касается управления войсками, лучше не забывать о реальной, пардон, «длине поводка».

Другой вопрос, кому была адресована вся эта, пардон, «оперативно-тактическая ракетная лапша», которую развешивал на уши господин Саркисян?

«Бряцание языком» или…

Логично предположить, что все это «бряцание языком» адресовано, прежде всего, Азербайджану. Но нашу страну пытаются напугать этими самыми «Искандерами» с того самого сентябрьского парада. И безрезультатно. Военные специалисты не раз доказали и продемонстрировали: «Искандеры» — это вовсе не такое «чудо-оружие», как пытался уверить всех и вся господин Саркисян. К тому же география Южного Кавказа такова, что имеющимися на вооружении у Азербайджана средствами поражения можно и без «Искандеров» поразить любую цель на территории Армении, включая резиденцию Сержа Саргсяна, офис самого Вигена Саркисяна или, например, Мецаморскую АЭС. Возможно, конечно, что в Ереване с истинно карабахским упорством повторяют старые «страшилки». Но куда логичнее предположить другое: адресовалось интервью министра обороны Армении армянской же аудитории. А «Искандеры» в роли этакого «чудо-оружия Фау-3», которого так и не дождался Гитлер, представляли собой последний предвыборный козырь «команды» Сержа Саргсяна. Которой все труднее доказывать политическую привлекательность существования Армении в роли «форпоста России».

Изрядную пищу для размышлений дает здесь другое нашумевшее интервью — министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна Жанне Немцовой в эфире «Немецкой волны». Он, возможно, тоже ждал приятной и «бесконфликтной» беседы. А получил целый град острых вопросов, тем более неприятных, что нередко за ними скрывался весьма прозрачный подтекст. Вот, например, Эдвард Агванович разливается соловьем, рассуждая о переговорах Армении и ЕС и подготовке нового соглашения с Евросоюзом. А Жанна Немцова интересуется: а будет ли уважаемый министр обсуждать сотрудничество с ЕС в ходе своего визита в Москву? Налбандян пытается сохранить статичность: «Вы знаете, мы с моим коллегой, российским министром иностранных дел, встречаемся достаточно регулярно. Поэтому я думаю, что этот визит даст нам возможность еще раз сверить наши подходы и взаимодействия…». И тут Немцова интересуется: «То есть, я правильно понимаю, что (в Москве — Ред.) вы не собираетесь согласовывать текст документа, который вы собираетесь подписать с ЕС?». Налбандян обижается: «Вы знаете, вы как-то очень странно ставите вопрос. Даже подоплека есть в том, что, якобы, мы должны что-то с кем-то (согласовывать — Ред.), получать разрешение… Это, по-моему, не совсем корректный вопрос». «В переводе»: параметры внешней политики Армении уже давно определяются не в Ереване, а в РФ.

Но настоящее разочарование наступило, когда Жанна Немцова завела речь о Карабахе: «Что, если удастся найти компромисс с Азербайджаном по поводу территориального вопроса, как он, с вашей точки зрения, мог бы выглядеть?». Налбандян тут же попытался прочитать нравоучения журналистке: «Вы знаете, вы, видимо, очень хорошо подготовились к интервью, но по Карабаху вы задали вопрос, который не соответствует сути конфликта. Это не территориальный спор, это вопрос о правах человека». Немцова не отступает: «Я задаю гипотетические вопросы в данный момент, это никак не отражает уровень моей подготовленности». И тут Налбандян проговаривается: «Гипотетически, даже здесь вопрос не идет о территориальном споре. Это Азербайджан представляет (ситуацию — Ред.) так. Вы из азербайджанских источников подготовили этот вопрос». И получает холодный душ от Немцовой: «Нет, абсолютно, вы ошибаетесь». «В переводе»: о территориальной целостности государств говорят не только в Азербайджане. И это по-настоящему плохая новость для Налбандяна, и не только Налбандяна. В Ереване начинают осознавать: после российской аннексии Крыма отношение к территориальной целостности новых независимых государств в мире изменилось. Ссылки на «права человека» здесь уже не помогут. И если Россия за захват территории Украины влетела под санкции, то ее «форпосту» за оккупацию территорий Азербайджана тоже может, пардон, «прилететь». И если пока не «прилетело», это еще не значит, что такое «пока» будет вечным: Лапшин вот тоже не ждал, что его возьмут под белы рученьки не в Баку и не в Анкаре, а в Минске. А значит, необходим хоть какой-то «позитив» для Армении на российском треке. Вот Виген Саркисян решил, что с этой ролью лучше всего справятся «Искандеры». Тем более что и выбирать особо не из чего.

Только вот складывается впечатление, что связанная с ними эйфория в армянском обществе уже давно улетучилась. Убедить местную аудиторию, что «Искандер» удалось — ну или удастся в ближайшем будущем — перекрестить в «Самвела», не получилось, да и не могло получиться. Как это все отразится на распределении симпатий и антипатий на выборах, можно догадаться. Так что министру обороны Армении в этой ситуации лучше бы не пытаться в который раз пропиарить «Искандеры», а подумать о закупке (или выпариванию) чего-то более насущного — российского газа «Черемуха» для разгона митингов, например. Или вообще попросить прислать в Армению российских «спецов». По слухам, побоище 1 марта 2008 года на улицах Еревана не обошлось без российского участия, так что опыт есть. Так что «Искандеры» в переводе на армянский — это вовсе не «Самвел», а «Черемуха».

Нурани, специально для Minval.az