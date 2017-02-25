Обед с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони выставлен на благотворительный аукцион.

Аукцион организован итальянским обществом Красного Креста и фондом Charity Stars, средства будут перечислены пострадавшим от серии землетрясений, которые произошли в Италии с августа 2016 года.

«Выиграйте редкую возможность провести бизнес-ланч с Сильвио Берлускони. Он известен как гений общения и популярный политик, который является одним из столпов итальянской политики и общества в целом», — говорится в примечании к лоту.

Торги завершатся 16 марта. В настоящее время стоимость лота составляет чуть более €30 тысяч.