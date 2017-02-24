Издание The Independent сообщает, что ведьмы со всего мира намерены провести магический обряд против президента США Дональда Трампа. Причем магический обряд может состояться уже этой ночью, передает Informing.

Сообщается, что посредством соцсетей они приглашают всех желающих присоединиться к обряду. Причем к рассылке они прикрепляют инструкцию, как «околдовать» Трампа.

По словам организаторов акции, они хотят добиться отстранения нынешнего главы Белого дома от власти и увольнения всех, кто его поддерживает.

Отметим, что к данной акции уже присоединилась американская певица Лана Дель Рей, о чем сообщила в своем микроблоге в Twitter.