Специалисты МАГАТЭ оценили текущие запасы обогащенного урана, находящегося в распоряжении правительства Ирана, в 101,7 килограмма, что в три раза ниже допустимого по международному соглашению порога, передает агентство Рейтер.

«По данным на 18 февраля 2017 года, количество обогащенного до 3,67% урана-235 в Иране составляет 101,7 килограмма», — цитирует агентство доклад, предназначенный для внутреннего пользования.

Переговоры по иранскому ядерному досье начались в 2004 году, после того как западные страны обвинили Тегеран в развитии «секретной военной ядерной программы». С 2006 года переговоры с Ираном вела «шестерка» международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия). В 2006-2010 годах ООН, США и Европейский союз вводили в отношении Ирана несколько пакетов санкций.

Четырнадцатого июля 2015 года в Вене был согласован итоговый Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Иран обязался не производить оружейный плутоний, в течение 15 лет иметь в распоряжении не более 300 килограммов обогащенного до 3,67% урана, переоборудовать ядерные объекты и использовать их исключительно в мирных целях. При этом оружейное эмбарго, введенное СБ ООН, будет сохранено в течение пяти лет, запрет на поставку в Иран технологий баллистических ракет — в течение восьми лет, эксперты МАГАТЭ будут проводить мониторинг ядерных объектов в течение 25 лет.