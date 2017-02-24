26 февраля, в день 25-й годовщины Ходжалинского геноцида, на рейсах национального авиаперевозчика «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) будет демонстрироваться ролик, посвященный этой трагедии.

Акция будет проводиться на основе совместного проекта с информационным агентством «АЗЕРТАДЖ».

Видеоролик будет демонстрироваться на английском языке на всех самолетах, оснащенных общими мониторами типа «overhead» (расположенными над креслами пассажиров).

Основная цель акции — предоставить иностранным гражданам, пользующимся рейсами AZAL, информацию о Ходжалинском геноциде.

Отметим, что 26 февраля 1992 года армянскими вооруженными против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 человек, 487 человек были ранено, 1275 — взяты в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно.