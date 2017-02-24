Сегодня в израильском Доме журналистов имени Соколова в Тель-Авиве прошла презентация книги, одержавшей победу на международном литературном конкурсе TEAS-2017 «Черные подснежники», прошедшем в Лондоне в память о событиях в Ходжалы.

Выступившие на церемонии авторы повести «Черные подснежники» — живущий в Израиле кинодраматург Ефим Абрамов и член союзов писателей Чехии и Азербайджана поэтесса Лейла Бегим — рассказали, что ужасы той страшной ночи и судьбы пострадавших невинных жителей Ходжалы не могли оставить их равнодушными. Повесть написана в память жертв этой трагедии в память многих тысяч невинных жертв нагорно-карабахского конфликта, передает AzizNEWS.

На презентации присутствовали депутаты Кнессета Роберт Илатов и Константин Развозов, депутат Милли Меджлиса Фуад Мурадов, гендиректор «Каспиан дрилинг компани» Фарид Ахундов и директор «Каспиан дрилинг компани» (Израиль) Владимир Шлимак, представители дипломатического корпуса Израиля, главы муниципалитетов, руководители общественных организаций, пресса, а также выходцы из Азербайджана, приехавшие со всего Израиля.

Председатель межпарламентской группы Израиль-Азербайджан, депутат Кнессета Роберт Илатов в своем выступлении резко осудил антигуманные действия армянских националистов в Ходжалы, которые погубили сотни невинных людей. Тысячи людей тогда остались без крова, десятки — пропали без вести.

Обратившись к присутствующим, депутат Кнессета Константин Развозов поведал, что глубоко скорбит по невинно убитым и изгнанным с родных мест азербайджанцам. Он призвал общественность не забывать о подобных злодеяниях против человечества, с тем, чтобы они впредь не повторялись.

Специально прибывший из Баку председатель комитета молодежи и спорта Милли Меджлиса Азербайджана Фуад Мурадов поблагодарил организатора мероприятия — Центр выходцев из Азербайджана «АзИз» — за чуткое отношение к истории и современному непростому геополитическому положению Азербайджана. Парламентарий рассказал, как власти Азербайджана на протяжении 25 лет заботятся о беженцах и вынужденных переселенцах и делают все возможное для скорейшего решения нагорно-карабахского конфликта мирным путем.

Церемония сопровождалась литературно-музыкальной частью. Народная артистка Азербайджана, лауреат Государственной премии Дина Тумаркина выразительно и проникновенно прочитала отрывки из повести «Черные подснежники». Хор города Кирьят-Бялик исполнил музыкальную композицию о Холокосте, посвятив ее событиям в Ходжалы. Звучала азербайджанская народная музыка в исполнении кларнетиста Вугара Султанова.

Церемония завершилась гимном Израиля и Азербайджана.