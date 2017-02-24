Референдум о возвращении смертной казни может пройти в Турции, если парламент отклонит указ президента страны.

Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

«Я сказал, что одобрю возвращение смертной казни, если это будет утверждено парламентом. Но проблема в том, что такие изменения требуют внесения поправок в конституцию. Мы можем инициировать проведение референдума по данному вопросу», – цитирует его «РИА Новости».

Эрдоган добавил, что референдум будет проведен, если парламент не одобрит закон об отмене смертной казни.

Кроме того, президент Турции считает, что может применить этот закон к участникам попытки прошлогоднего переворота.

Смертная казнь в Турции была официально отменена в 2004 году, после вступления в силу соответствующей поправки в конституцию страны. Это было сделано для того, чтобы законы Турции соответствовали законам ЕС, куда она стремиться вступить.

После отмены запрета на смертную казнь, вступление в ЕС для Турции будет закрыто.