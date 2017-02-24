Президент ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) Джахангир Аскеров 24 февраля принял делегацию, возглавляемую Министром иностранных дел и международного сотрудничества Джибути Махмудом Али Юсуфом.

На встрече стороны обсудили двусторонние отношения между Азербайджаном и Джибути, а также перспективы торговых связей между нашими странами.

По итогам встречи Джахангир Аскеров и Махмуд Али Юсуф подписали двустороннее межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере гражданской авиации.

Подписанное соглашение позволит выполнять регулярные пассажирские и грузовые перевозки между двумя странами, что, в свою очередь, будет способствовать экономическому и культурному развитию международных отношений.

Регулярные грузовые авиаперевозки из Баку в Джибути планируется начать в конце марта – начале апреля.

Как отметил Джахангир Аскеров, согласно достигнутой ранее договоренности на встрече с Президентом Джибути Исмаилом Омаром Гелле, первым рейсом будет отправлена продукция азербайджанских производителей под брендом «Made in Azerbaijan» до 30 тонн. Презентация азербайджанских товаров на новом рынке станет большим стимулом для начала взаимных торговых отношений и увеличения товарооборота между странами.