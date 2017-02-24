«Ситуация в зоне конфликта в Нагорном Карабахе вызывает обеспокоенность».

Как сообщает АПА, об этом сообщил сегодня на зимней сессии ПА ОБСЕ Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер.

Л.Заньер сказал, что он встретился в Мюнхене с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении и оценил ситуацию: «В прошлом году там вспыхнула масштабная эскалация конфликта. Однако в этом году на тех территориях присутствует тяжелое вооружение и от этого гибнут мирные люди. В прошлом году было больше всего жертв за период режима прекращения огня. Мы знаем об этом и обеспокоены этим».