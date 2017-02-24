Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с урегулированием организации вступительных экзаменов в высшие и средние учебные заведения республики.

Сумма установленная Тарифным Советом для участия граждан Азербайджана из нижеуказанных категорий, окончивших общеобразовательные заведения в проводимых Государственным Экзаменационным Центром вступительных экзаменах в средне-специальные и высшие учебные заведения на степень бакалавра (для медицинского образования основное образование) будет оплачиваться за счет государственного бюджета Азербайджана.

1.1 Для абитуриентов впервые обратившихся для участия во вступительных экзаменах в средне-специальные учебные заведения;

1.2 Для абитуриентов впервые обратившихся для участия во вступительных экзаменах на степень бакалавра высшего образования (для медицинского образования основное образование).