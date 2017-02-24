Руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Государственной Думы России Дмитрий Савельев в Баку поздравил Мехрибан Алиеву с назначением на пост первого вице-президента Азербайджанской Республики.

«Еще раз хотел бы поздравить от всей Государственной Думы, в частности, от партии ЛДПР, Мехрибан Алиеву с назначением на этот серьезнейший государственный пост. Всегда, когда мне посчастливится увидеться с ней, приходит на ум пословица: «За каждым великим мужчиной стоит не менее великая женщина», — приводит слова парламентария корреспондент «Вестника Кавказа».

Дмитрий Савельев также высказался о ситуации вокруг Ходжалинской трагедии. Он выразил мнение, что необходимо дать оценку на государственном уровне «тех страшных событий, которые произошли в Ходжалы». «Мы все знаем, что там случилось, кто виноват и к чему это привело. Замалчивание таких событий, к сожалению, как показывает мировая история, ведет к их повторению в других точках земного шара. Поэтому нужно об этом говорить, говорить смело и признавать на государственном уровне», — уточнил руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан.