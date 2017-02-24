«Виновники бесчеловечной трагедии в Ходжалы будут вечно ответственны перед историей и своей совестью. Решительно осуждаем массовое убийство жителей Ходжалы, осуществленное вооруженными силами Республики Армения, а также продолжающуюся оккупацию земель Азербайджана», — говорится в заявлении МИД Турции в связи с 25-й годовщиной геноцида в Ходжалы.

Как сообщает «Анадолу», в заявлении отмечается, что жертвами зверств в Ходжалы стали 613 мирных азербайджанцев, в числе которых 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 1 275 человек были взяты в плен, о судьбе 150 человек ничего не известно.

Привлекается внимание к продолжающейся оккупации 20 процентов азербайджанских земель со стороны Армении и наличию более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев в Азербайджане.