Полузащитник «Спартака» Александр Самедов после своего перехода в стан московского клуба рассказал о том, как проходит его подготовка ко второй части сезона РФПЛ.

«Всё отлично, отличные условия, отличные поля. Меня встретили великолепно, я уже влился в коллектив. Осталось чуть-чуть, кондиции близки к оптимальным. У нас ещё есть время. Я пришёл в «Спартак», чтобы помогать. Не важно, на какой позиции меня будут использовать. Самое главное, чтобы я приносил пользу на поле», — рассказал футболист пресс-службе «Спартака».

Самедов также отметил, что доволен тем, что сменил клуб.

«Моё решение перейти в этот клуб на 100% верное, и я счастлив находиться в «Спартаке», — добавил полузащитник.