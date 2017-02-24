Азербайджан вновь поднимет в ЮНЕСКО вопрос нарушения норм и принципов международного права отдельными гражданами иностранных государств, которые занимаются незаконной археологической деятельностью на оккупированных Арменией азербайджанских территориях, сказал Trend в пятницу официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, исследователь Национального музея естествознания Испании Йоланда Фернандес Халво (Yolanda Fernandes-Jalvo), директор «Проекта Азох» Блэндфордского музея Великобритании Таня Кинг (Tania King) и научный сотрудник Лондонского музея естествознания Питер Эндрюс (Peter Andrews) с 2002 года проводят раскопки в Азыхской пещере, расположенной на оккупированных территориях Азербайджана.

Эти лица, незаконно пересекая госграницу Азербайджана, занимаются на его территории археологической деятельностью, перевозят найденные на этой территории археологические артефакты, не декларируя их на таможне, сказал Гаджиев. По его словам, данные незаконные действия этих лиц является нарушением территориальной целостности и законов страны, сказал Гаджиев.

Своей незаконной деятельностью они также нарушили международное законодательство, международное гуманитарное право, в том числе конвенцию ЮНЕСКО «О защите культурного наследия во время военных конфликтов», сказал Гаджиев.

Гаджиев с сожалением отметил также, что Национальный музей естествознания Испании, министерство науки и технологии этой страны, британский Университет Голуэй, Лондонский филиал «Armenian General Benevolent Union» не приняли необходимых мер по предотвращению незаконной деятельности своих сотрудников на территории Азербайджана.

По словам официального представителя МИД, Армения препятствует проведению со стороны ЮНЕСКО мониторонга памятников культуры и истории Азербайджана, находящихся на оккупированных территориях.

Одним из «руководителей» незаконных исследований в пещере Азых является сотрудник Института молекулярной биологии Национальной академии наук Армении Левон Епископян.

Генпрокуратура Азербайджана уже возбудила уголовное дело в отношении этих лиц, идет расследование.

МИД Азербайджана по дипломатическим каналами проинформирует страны, в отношении граждан которых возбуждены уголовные дела.