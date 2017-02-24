Представители азербайджанских и турецких диаспорских организаций Европы провели в Брюсселе совместную акцию в связи с 25-й годовщиной геноцида в Ходжалы.

Как сообщает «Анадолу», цель акции — доведение до мировой общественности правды о преступлениях армян против азербайджанцев.

Десятки азербайджанцев и турок собрались на площади Шуман перед зданием Еврокомиссии, требуя привлечения к ответственности виновных в Ходжалинском геноциде.

Участники акции несли плакаты с надписями: «Все мы ходжалинцы, все мы тюрки, все мы карабахцы!» и «Не забудем жертв геноцида в Ходжалы!», а также флаги Азербайджана, Турции, Турецкой Республики Северного Кипра и Восточного Туркестана, скандируя лозунги «Справедливость для Ходжалы!» и «Остановите армянский терроризм!».

Председатель Совета печати Азербайджана, депутат парламента Афлатун Амашов, прибывший в Брюссель для участия в указанной акции и проведения переговоров в институтах ЕС, отметил, что резня в Ходжалы — страшный геноцид, совершенный в XX веке.

«Цель акции – донести до мировой общественности правду о совершенном армянами геноциде в отношении мирного населения Ходжалы 26 февраля 1992 года. Мы также планируем после акции передать Европейской комиссии документ, в котором описываются события того дня», — сказал Амашов.