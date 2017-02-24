Ходжалинский геноцид является кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой против азербайджанского народа, сказал в пятницу спикер Милли Меджлиса Азербайджана Огтай Асадов на заседании парламента, посвященном 25-й годовщине трагедии в Ходжалы.

Асадов сказал, что данная политика имеет более чем 200-летнюю историю

«Ее вдохновителями являлись некоторые внешние силы, пытавшиеся реализовать свои интересы в регионе, а исполнителями – армянские шовинисты. К сожалению, в определенный период армянские шовинисты, пользуясь поддержкой своих покровителей, смогли добиться своих грязных целей. В прошлом веке были убиты сотни тысяч невинных азербайджанцев. На исконных азербайджанских землях – на территории Иревана, Зангезурского и Гейчинского магалов и других азербайджанских территориях было создано армянское государство. В Карабахе армянам была безосновательно предоставлена автономия. Вот уже более 25 лет 20 процентов территории Азербайджана оккупировано армянами, более миллиона человек были изгнаны из своих домов», — сказал спикер.

Асадов подчеркнул, что в ходе захватнической войны против азербайджанцев было совершено несколько преступлений геноцида, и самым ужасным по своим масштабам был геноцид в Ходжалы.

По его словам, совершившие это зверство преступники ответят перед народом Азербайджана и понесут заслуженное наказание, Азербайджан рано или поздно освободит оккупированные территории.