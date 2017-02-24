Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан ханум Алиева выразила благодарность поздравившим ее с назначением на новый пост.

«Дорогие друзья!

В эти дни в связи с назначением меня Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева на должность Первого вице-президента я получаю множество поздравлений из разных уголков нашей страны и из-за рубежа. Я с чувством глубокой признательности читаю ваши теплые слова поддержки и пожелания успехов на новом ответственном посту.

Это назначение – выражение высокого доверия и большая честь для меня. В течение всей моей деятельности высшим приоритетом всегда были интересы нашей страны и нашего народа. Я горжусь, что Фонд Гейдара Алиева воплотил в жизнь множество масштабных и значимых проектов. Наша работа была частью тех позитивных перемен, которые происходят в жизни Азербайджана. Сегодня моя работа на новом посту ставит уже новые задачи, открывает новые возможности.

Я смотрю в будущее с оптимизмом. Азербайджан сегодня – это сильное, состоявшееся государство. У нас есть большой потенциал для развития. И самое главное, у нас есть человеческий капитал. Я верю в свою страну, я верю в вас, в нашу с вами, дорогие друзья, общую созидательную энергию. Мы все в ответе за будущее нашей страны, за ее благополучие и развитие. И сегодня для меня особенно важны ваши искренние слова поддержки. Ваше доверие я ощущала всегда, на самых разных этапах своей деятельности. Настоящая благодарность должна выражаться не в словах, а в конкретных делах. Заверяю вас — я останусь верной тем принципам, которым следовала и прежде: служению своей родине и народу, милосердию и справедливости, толерантности и общечеловеческим ценностям. Желаю вам успехов, здоровья, благополучия, а нашей родной стране – мира и процветания», говорится в послании.