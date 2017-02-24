В Демократической партии США разработали план по отстранению от власти президента страны республиканца Дональда Трампа. Об этом сообщает в пятницу, 24 февраля, телеканал RT.

По его информации, стратегию придумал активист и демократ Дэвид Брок, она была обнародована во Флориде после встречи партии с инвесторами. В подготовленном документе говорилось о мерах, которые должны привести к импичменту Трампа до 2020 года.

Самая главная из них — критика всех ошибок нынешнего президента США. Демократы намерены пристально наблюдать за Трампом и его семьей, подавать иски о злоупотреблении им служебным положением. Планируется также создать специальную команду, которая будет следить за действиями новой администрации и отношениями главы государства с лидерами других стран.

Ключевой задачей называется и противодействие дезинформации СМИ, поддерживающих президента. Демократы намерены сотрудничать в этом вопросе в том числе с Facebook. Кроме того, планируется запретить Трампу давать интервью по телефону и обязать лично отвечать на все вопросы.

Для воплощения стратегии в жизнь всем инвесторам и гражданам предлагается действовать вместе.

RT отмечает, что Брок известен как один из главных союзников бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, боровшейся с Трампом за пост главы государства. При этом однопартийцы не воспринимают его всерьез и упрекают в резких высказываниях и «глупых, чрезмерно дорогих проектах».