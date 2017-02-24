«Россия заинтересована в стабильном, сильном и самостоятельном Азербайджане. Мы заинтересованы в подобном партнере на южных рубежах».

Как сообщает Report, об этом заявил советник посла России в Азербайджане Олег Мурашев.

«Мы выстроили особую модель взаимоотношений, служащую интересам Азербайджана и России, и обеспечивающую безопасность в регионе», — отметил О.Мурашев.

По словам дипломата, страны связывает историческое прошлое, отношения между странами сложились на основе принципов прагматизма и реализма, в том числе и при принятии решений.

«Между президентами Азербайджана и России сложились особые, дружеские отношения, что в свою очередь обуславливает характер сотрудничества», — подчеркнул советник посла.

Коснувшись темы торгового сотрудничества О.Мурашев указал, что Россия входит в пятерку торговых партнеров Азербайджана в нефтяном секторе, в ненефтяном – на первом месте.

«У нас много общего в военной сфере. Нас объединяет общее стремление в вопросе обеспечения безопасности на Каспии», — добавил он.