Центральный банк Азербайджана установил официальный курс маната по отношению к доллару на 27 февраля 2017 года.
Как сообщили в ЦБА, курс был установлен на уровне 1,7475 маната.
Дата: 2017/02/24 17:18
Раздел: Азербайджан, Экономика
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