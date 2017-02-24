В результате взрыва на заводе крупнейшего производителя азотных удобрений в Узбекистане АО «Ферганаазот» в Фергане погибли не менее пяти человек.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник на предприятии.

«На месте взрыва погибли пять человек, все они входили в бригаду ремонтников. Ещё несколько человек сейчас находятся в больнице», — сообщил источник.

По его словам, на предприятии работает комиссия, основное производство не остановлено.

По данным МЧС Узбекистана, 23 февраля на АО «Ферганаазот» в 16:30 (15:30 по Баку) при проведении ремонтно-монтажных работ в аммиачном цехе произошёл взрыв.

Проектная мощность предприятия составляет 270 тыс тонн карбамида и 350 тыс тонн аммиачной селитры в год.