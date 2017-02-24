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Бессилие ФБР раздражает Трампа

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Президент США Дональд Трамп в своем твиттере выразил раздражение в связи с тем, что ФБР не может прекратить утечку государственной информации в СМИ, пишет Газета.ру.

«ФБР совершенно неспособно остановить утечки, которыми так давно пронизано наше правительство. Они не могут даже найти утечки в самом ФБР. Засекреченную информацию, которая может иметь разрушительный эффект для США, передают СМИ», — написал он.

Он также распорядился о том, чтобы лица, передающие подобные данные СМИ, были немедленно найдены.

Дата: 2017/02/24 21:00

Раздел: Мир

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