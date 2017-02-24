Кремль мог «убрать» Постпреда России в Совбезе ООН Виталия Чуркина из-за озвученного им письма Януковича с просьбой к Путину ввести войска в Украину.

Такое мнение «Обозревателю» высказал российский политолог, журналист, политический деятель Андрей Пионтковский.

«Я не могу не отметить одну удивительную вещь. Не успели похоронить этого несчастного Чуркина, как откуда-то вытащили политический труп Януковича. Видимо, для того, чтобы он заявил, что никогда не обращался с просьбой о вводе российских войск в Украину. А именно этот тезис озвучивал Чуркин. Мы прекрасно помним сцену, как он держал листок бумаги с заявлением Януковича и по слогам его прочел», — сказал политолог.

«По существу, Янукович обвинил Чуркина в чудовищной лжи, в фальсификации важнейшего документа», — заметил он.

«С причиной смерти Чуркина тоже какие-то непонятки», — напомнил политолог.

Пионтковский признался, что не является сторонником конспирологических теорий, но факты наталкивают на мысль о том, что «присутствие Чуркина на этом свете могло показаться Кремлю неудобным, и его вполне могли убрать».

По его мнению, не исключено, что Кремль «начал играть в новую игру», смысл которой заключается в том, что «Янукович никогда не приглашал российские войска в Украину, что в стране «гражданская война» и «республики», которые Кремль, по всей видимости, собирается признать после признания их паспортов».

«Неужели один документ мог стать причиной «ликвидации» посла?» — спросил «Обозреватель». «Я думаю, да. Потому что Москва сейчас резко меняет риторику. Ей нужно отмазаться от российской интервенции. Москва переходит на новую модель. Она поняла, что интрига с Минскими соглашениями, вталкивание Украины в «Лугандонию» не пройдет, поэтому теперь они открыто будут говорить, что в Украине «гражданская война» и вообще законная власть – это «республики» «ДНР» и «ЛНР» чуть ли не во главе с «законным» президентом Януковичем. А повстанцы, мятежники и сепаратисты – это как раз те, кто захватили власть в Киеве», — ответил Пионтковский.

«Чтобы продолжать эту легенду, нужно стереть из истории, как в оруэлловском мире, все прошлое, в том числе и приглашение российских войск», — убежден он.

Отвечая на реплику «Обозревателя» о том, что, несмотря на все заявления, документ – обращение Януковича к Путину – имеет место быть, политолог сказал: «Но живого-то Чуркина нет. Может, он это придумал, напечатал на машинке. Главное – Чуркина нет, поэтому теперь легче. Если бы был жив Чуркин, все вопросы были бы к нему. А сейчас спросить не кого. Мало ли, может, Чуркин сошел с ума?»