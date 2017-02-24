«Здравоохранение Азербайджана развилось очень стремительно. Тот, кто отрицает это — или слепой, или же не целеустремленный».

Об этом в интервью Sputnik Азербайджан заявил главврач Станции скорой и неотложной медицинской помощи города Баку Рауф Нагиев.

По его словам, наше здравоохранение сильно развито. У нас имеется профессиональный персонал врачей и современное оборудование. За последние 12 лет в области здравоохранения достигнуты большие успехи.

На вопрос, если наша медицина так развита, то почему люди едут лечиться заграницу, Рауф Нагиев ответил:

«У русских есть поговорка – «хорошо там, где нас нет». Мой сын работает врачом в Германии. Мы каждый день разговариваем с ним по Skype. Если сравнивать наше здравоохранение с немецким, наше гораздо более развито. Он прошел практику в Турции, а сейчас работает в Германии. Не буду очернять медицину других стран, но те, кто возвращается оттуда после лечения, все равно снова обращаются к нам. Люди не довольны нашей медициной, тратят большие деньги на лечение заграницей, а потом наши слова подтверждаются. В Азербайджане проводятся все виды операций. Даже когда приглашаются иностранные врачи, они используют наше оборудование и инструменты. У нас тоже есть ведущие специалисты, которые учились за границей. За лечением к нам обращаются даже иностранцы».