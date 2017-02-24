На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса был обсужден законопроект в связи с 25-летней годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщает АПА, спикер Огтай Асадов сказал, что организаторами Ходжалинского геноцида были те, кто хотел осуществить свои намерения в регионе, а исполнителем выступила Армения. Он отметил, что данное событие решениями Милли Меджлиса было признано как геноцид: «ОИС, парламенты ряда стран официально признали Ходжалинский геноцид, 21 штат США принял соответствующие решения. В эти дни члены парламента отправились в ряд стран мира, чтобы принять участие на мероприятиях, посвященных геноциду. Азербайджан никогда не смирится с оккупацией части своих земель. Совершившие эти зверства понесут заслуженное наказание».

Заместитель исполнительного секретаря партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Сиявуш Новрузов отметил, что правоохранительные органы Азербайджана должны возбудить заочное уголовное дело в отношении тех, кто совершил Ходжалинский геноцид и суд должен вынести решение: «Несколько из них признали свою вину, сидя на потертых креслах в ООН. Президент Армении Серж Саркисян является одним из них. Нужно ли большее признание? «Великий интеллигент» Армении Зори Балаян признался, что получает удовольствие от убийства детей, сожжения их. Почему мы должны ждать их объяснений или признания перед судом? В их отношении до сегодняшнего дня должно было быть вынесено решение, и они должны были быть задержаны. Для этого мы должны обратиться в Интерпол, чтобы потом не предстать перед фактом».

Вице-спикер Бахар Мурадова же сказала, что как правило, политика является делом политиков, война же – делом военных: «Пусть каждый будет уверен в том, что президент Азербайджана не только проводит мирные переговоры, но и готовит нашу страну к освобождению оккупированных земель военным путем. Гибель наших сыновей беспокоит не только нас, но и президента Азербайджана».

Б.Мурадова отметила, что даже если Ходжалы будет освобожден, об этой трагедии всегда будут помнить. Эту трагедию невозможно забыть.

Депутат Ганира Пашаева выступила с рядом предложений. Она предложила возвести памятник жертвам геноцида в Аллее шехидов: «Наряду с музеем геноцида в Баку важно создать информационный центр в Аллее шехидов. Для более эффективного донесения реалий геноцида до мирового сообщества есть большая необходимость в снятии художественного фильма на международном уровне. Вспомним, какое большое влияние оказал фильм «Пианист» в распространении реалий о Холокосте в мире».

Депутат Рафаэль Джабраилов сказал, что в Азербайджане нет великолепного мемориального комплекса, отражающего геноцид: «В Аллее шехидов должен быть возведен мемориальный комплекс геноцида».

Депутат Парвин Керимзаде же отметил, что в 1976 года в мире сформировалось понятие международного преступления, и понятие геноцид признается как международное преступление. Напомнив о соответствующих документах ООН, депутат заявил, что Ходжалинский геноцид является именно международным преступлением.