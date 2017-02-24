Из обнародованного сегодня после окончания игр 1/16 финала Лиги Европы рейтинг-листа УЕФА стало ясно, что Азербайджан завершит сезон на 26-ом месте. Как сообщает apasport.az, пока не уточнено, на каком месте начнёт наша страна следующий сезон 2017/18.

Дело в том, что по правилам в таблице учитываются последние 5 сезонов. В нынешнем рейтинг-листе учтён период с сезона 2012/13 до текущих турниров. Здесь Азербайджан с 17,750 очками на 26-ом месте. В связи с тем, что команды наших преследователей выбыли из борьбы, позиция нашей страны не изменится.

В списке, составление которого начнётся перед стартом нового сезона, будет отражён период после лета 2013-го года. То есть, результаты сезона 2012/13 не будут учитываться, зато начнут подсчитывать сезон 2017/18.

Это означает, что Азербайджан лишится 3 очков. Нам придётся начать новый сезон с 14,750 очками.

Если посмотреть, с каким рейтингом начнут новый сезон страны-члены УЕФА, то с таким количеством очков мы будем 23-ми в Европе. Однако одна из стран, которых мы опережает в таблице, может изменить нашу позицию.

Это Кипр, который и сейчас, и в новом списке будет 24-ым. Островитяне улучшили свою позицию благодаря победе АПОЕЛ над испанским клубом «Атлетик». Кипр поднялся с 25-го на 24-ое место, а в новой таблице пока 26-й.

Но единственную угрозу для Азербайджана, занимающего 23-е место, представляет именно Кипр, так как в активе этой страны 14,550 очков. А наше преимущество в 0,200 очков нельзя считать серьёзным. Если АПОЕЛ, представляющий для нас угрозу сделает 1 ничью в 2 матчах 1/8 финала, то Кипр обойдёт Азербайджан. Это означает, что мы лишимся 23-го места.

страна рейтинг 1 Испания 82.284 2 Германия 59.570 3 Англия 56.963 4 Италия 56.582 5 Франция 42.249 6 Россия 40.582 7 Португалия 37.582 8 Бельгия 33.500 9 Украина 33.133 10 Турция 27.800 11 Голландия 25.049 12 Чехия 24.675 13 Швейцария 23.700 14 Греция 23.300 15 Австрия 23.100 16 Хорватия 20.875 17 Дания 20.200 18 Румыния 17.550 19 Польша 17.250 20 Израиль 16.125 21 Беларусь 15.375 22 Болгария 15.125 23 Азербайджан 14.750 24 Шотландия 14.625 25 Швеция 14.600 26 Кипр 14.550 27 Казахстан 13.875 28 Норвегия 13.425 29 Сербия 12.375 30 Лихтенштейн 11.000 31 Словакия 10.250 32 Словения 9.875 33 Молдова 7.250 34 Исландия 7.125 35 Венгрия 6.500 36 Албания 5.750 37 Финляндия 5.650 38 Ирландия 5.575 39 Босния и Герцеговина 5.250 40 Латвия 4.875 41 Эстония 4.875 42 Грузия 4.875 43 Македония 4.375 44 Армения 4.250 45 Черногория 3.875 46 Люксембург 3.500 47 Северная Ирландия 3.500 48 Уэльс 3.375 49 Мальта 3.125 50 Литва 3.000 51 Фарерские острова 3.000 52 Гибралтар 2.500 53 Андорра 1.165 54 Сан-Марино 0.333

Отметим, что с нового сезона в еврокубках будет участвовать и Косово.