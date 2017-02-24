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Из обнародованного сегодня после окончания игр 1/16 финала Лиги Европы рейтинг-листа УЕФА стало ясно, что Азербайджан завершит сезон на 26-ом месте. Как сообщает apasport.az, пока не уточнено, на каком месте начнёт наша страна следующий сезон 2017/18.

Дело в том, что по правилам в таблице учитываются последние 5 сезонов. В нынешнем рейтинг-листе учтён период с сезона 2012/13 до текущих турниров. Здесь Азербайджан с 17,750 очками на 26-ом месте. В связи с тем, что команды наших преследователей выбыли из борьбы, позиция нашей страны не изменится.

В списке, составление которого начнётся перед стартом нового сезона, будет отражён период после лета 2013-го года. То есть, результаты сезона 2012/13 не будут учитываться, зато начнут подсчитывать сезон 2017/18.

Это означает, что Азербайджан лишится 3 очков. Нам придётся начать новый сезон с 14,750 очками.

Если посмотреть, с каким рейтингом начнут новый сезон страны-члены УЕФА, то с таким количеством очков мы будем 23-ми в Европе. Однако одна из стран, которых мы опережает в таблице, может изменить нашу позицию.

Это Кипр, который и сейчас, и в новом списке будет 24-ым. Островитяне улучшили свою позицию благодаря победе АПОЕЛ над испанским клубом «Атлетик». Кипр поднялся с 25-го на 24-ое место, а в новой таблице пока 26-й.

Но единственную угрозу для Азербайджана, занимающего 23-е место, представляет именно Кипр, так как в активе этой страны 14,550 очков. А наше преимущество в 0,200 очков нельзя считать серьёзным. Если АПОЕЛ, представляющий для нас угрозу сделает 1 ничью в 2 матчах 1/8 финала, то Кипр обойдёт Азербайджан. Это означает, что мы лишимся 23-го места.

 

страна

рейтинг

1

Испания

82.284

2

Германия

59.570

3

Англия

56.963

4

Италия

56.582

5

Франция

42.249

6

Россия

40.582

7

Португалия

37.582

8

Бельгия

33.500

9

Украина

33.133

10

Турция

27.800

11

Голландия

25.049

12

Чехия

24.675

13

Швейцария

23.700

14

Греция

23.300

15

Австрия

23.100

16

Хорватия

20.875

17

Дания

20.200

18

Румыния

17.550

19

Польша

17.250

20

Израиль

16.125

21

Беларусь

15.375

22

Болгария

15.125

23

Азербайджан

14.750

24

Шотландия

14.625

25

Швеция

14.600

26

Кипр

14.550

27

Казахстан

13.875

28

Норвегия

13.425

29

Сербия

12.375

30

Лихтенштейн

11.000

31

Словакия

10.250

32

Словения

9.875

33

Молдова

7.250

34

Исландия

7.125

35

Венгрия

6.500

36

Албания

5.750

37

Финляндия

5.650

38

Ирландия

5.575

39

Босния и Герцеговина

5.250

40

Латвия

4.875

41

Эстония

4.875

42

Грузия

4.875

43

Македония

4.375

44

Армения

4.250

45

Черногория

3.875

46

Люксембург

3.500

47

Северная Ирландия

3.500

48

Уэльс

3.375

49

Мальта

3.125

50

Литва

3.000

51

Фарерские острова

3.000

52

Гибралтар

2.500

53

Андорра

1.165

54

Сан-Марино

0.333

 

Отметим, что с нового сезона в еврокубках будет участвовать и Косово.