Из обнародованного сегодня после окончания игр 1/16 финала Лиги Европы рейтинг-листа УЕФА стало ясно, что Азербайджан завершит сезон на 26-ом месте. Как сообщает apasport.az, пока не уточнено, на каком месте начнёт наша страна следующий сезон 2017/18.
Дело в том, что по правилам в таблице учитываются последние 5 сезонов. В нынешнем рейтинг-листе учтён период с сезона 2012/13 до текущих турниров. Здесь Азербайджан с 17,750 очками на 26-ом месте. В связи с тем, что команды наших преследователей выбыли из борьбы, позиция нашей страны не изменится.
В списке, составление которого начнётся перед стартом нового сезона, будет отражён период после лета 2013-го года. То есть, результаты сезона 2012/13 не будут учитываться, зато начнут подсчитывать сезон 2017/18.
Это означает, что Азербайджан лишится 3 очков. Нам придётся начать новый сезон с 14,750 очками.
Если посмотреть, с каким рейтингом начнут новый сезон страны-члены УЕФА, то с таким количеством очков мы будем 23-ми в Европе. Однако одна из стран, которых мы опережает в таблице, может изменить нашу позицию.
Это Кипр, который и сейчас, и в новом списке будет 24-ым. Островитяне улучшили свою позицию благодаря победе АПОЕЛ над испанским клубом «Атлетик». Кипр поднялся с 25-го на 24-ое место, а в новой таблице пока 26-й.
Но единственную угрозу для Азербайджана, занимающего 23-е место, представляет именно Кипр, так как в активе этой страны 14,550 очков. А наше преимущество в 0,200 очков нельзя считать серьёзным. Если АПОЕЛ, представляющий для нас угрозу сделает 1 ничью в 2 матчах 1/8 финала, то Кипр обойдёт Азербайджан. Это означает, что мы лишимся 23-го места.
|
страна
|
рейтинг
|
1
|
Испания
|
82.284
|
2
|
Германия
|
59.570
|
3
|
Англия
|
56.963
|
4
|
Италия
|
56.582
|
5
|
Франция
|
42.249
|
6
|
Россия
|
40.582
|
7
|
Португалия
|
37.582
|
8
|
Бельгия
|
33.500
|
9
|
Украина
|
33.133
|
10
|
Турция
|
27.800
|
11
|
Голландия
|
25.049
|
12
|
Чехия
|
24.675
|
13
|
Швейцария
|
23.700
|
14
|
Греция
|
23.300
|
15
|
Австрия
|
23.100
|
16
|
Хорватия
|
20.875
|
17
|
Дания
|
20.200
|
18
|
Румыния
|
17.550
|
19
|
Польша
|
17.250
|
20
|
Израиль
|
16.125
|
21
|
Беларусь
|
15.375
|
22
|
Болгария
|
15.125
|
23
|
Азербайджан
|
14.750
|
24
|
Шотландия
|
14.625
|
25
|
Швеция
|
14.600
|
26
|
Кипр
|
14.550
|
27
|
Казахстан
|
13.875
|
28
|
Норвегия
|
13.425
|
29
|
Сербия
|
12.375
|
30
|
Лихтенштейн
|
11.000
|
31
|
Словакия
|
10.250
|
32
|
Словения
|
9.875
|
33
|
Молдова
|
7.250
|
34
|
Исландия
|
7.125
|
35
|
Венгрия
|
6.500
|
36
|
Албания
|
5.750
|
37
|
Финляндия
|
5.650
|
38
|
Ирландия
|
5.575
|
39
|
Босния и Герцеговина
|
5.250
|
40
|
Латвия
|
4.875
|
41
|
Эстония
|
4.875
|
42
|
Грузия
|
4.875
|
43
|
Македония
|
4.375
|
44
|
Армения
|
4.250
|
45
|
Черногория
|
3.875
|
46
|
Люксембург
|
3.500
|
47
|
Северная Ирландия
|
3.500
|
48
|
Уэльс
|
3.375
|
49
|
Мальта
|
3.125
|
50
|
Литва
|
3.000
|
51
|
Фарерские острова
|
3.000
|
52
|
Гибралтар
|
2.500
|
53
|
Андорра
|
1.165
|
54
|
Сан-Марино
|
0.333
Отметим, что с нового сезона в еврокубках будет участвовать и Косово.