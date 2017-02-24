Вчера в Химкинском районе на турнире по боям без правил «Fight Nights Globala MMA» против Азербайджана совершена провокация.

Об этом Минвалу сообщил председатель представительства Ассоциации азербайджано-славянской молодежи в России, эксперт по диаспоре Тогрул Аллахвердили.

Согласно информации, на турнире прошел бой между нашим соотечественником Эльнаром Ибрагимовым и представителем России, армянином Варданом Асатряном. Когда армянин выиграл, он поднял «флаг» непризнанной «НКР».

По словам Аллахверди, хоть этот армянин и представлял Россию, но он не поднял флаг России:

«Все это произошло на глазах министр физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова. Надеемся, что правительство России расследует эту провокацию и накажет виновных».