В результате оперативно-следственных мероприятий по уголовному делу, расследуемому Службой госбезопасности (СГБ) Азербайджана, появились подозрения о государственной измене в форме шпионажа, совершенной гражданами Азербайджана Эльшаном Меджид оглу Амири и Эльчином Таджир оглу Бабаевым.

Как передает Тренд, об этом сообщили в пятницу в отделе по общественным связям службы.

Эльшан Амири и Эльчин Бабаев были привлечены к секретному сотрудничеству спецслужбами на территории иностранного государства.

С января 2016 года СГБ Азербайджана в рамках комплексной операции взяла под контроль и задокументировала незаконную деятельность Эльшана Амири и Эльчина Бабаева по сбору информации о сотрудниках правоохранительных органов, воинских частях минобороны Азербайджана, их боевом потенциале, а также государственных объектах стратегического назначения, которую они вели по поручению иностранной спецслужбы.

В ходе совместных мероприятий, проведенных 20 февраля СГБ, Государственным таможенным комитетом и Госпогранслужбой, Эльшан Амири и Эльчин Бабаев были задержаны с доказательствами их шпионской деятельности.

В отношении Амири и Бабаева возбуждено уголовное дело по статье 274 (госизмена) УК Азербайджана. Решением суда в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия.